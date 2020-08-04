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    الفنانة السورية أمل عرفة

    "الأمور لا تزال تحت السيطرة"... الفنانة السورية أمل عرفة تعلق على إصابتها بكورونا... فيديو

    © AFP 2020 / LOUAI BESHARA
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    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (31)
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    علقت الفنانة السورية، أمل عرفة، اليوم الثلاثاء، على إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

    وطمأنت عرفة جمهورها بأنها بصحة جيدة، ولكنها لفتت إلى أن الأصعب في الموضوع في وصول الفيروس إلى مستوى الجهاز الهضمي، وقلق الأطباء من انتقاله إلى الرئة، وهو ما يصعب أكثر من القضاء عليه، بحسب موقع "إي تي بالعربي".

    وتابعت أن الأمور لا تزال تحت السيطرة حتى الآن، وأنها ستخضع لفحص جديد، اليوم الثلاثاء، وتمنت أن تكون نتيجته سلبية وتشفى نهائيا من الفيروس.

    ولفتت أمل عرفة إلى أنها اكتشفت إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد منذ نحو 12 يوم.

    وأكد أنها لا تشعر بالخوف من الموضوع بالرغم من صعوبته، وأنها مصرة على مواجهته بقوة.

    ​وكشفت أمل عرفة، يوم أمس الاثنين، إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، وطمأنت جمهورها ومحبيها بأنها قوية وستتعافى لتتابع التصوير.

    دمشق
    © Sputnik . Valery Melnikov
    فنانة سورية تعلن إصابتها بفيروس كورونا
    ونشرت الفنانة السورية أمل عرفة إعلانا على صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيه إن "خمسة أطباء أكدوا إصابتي بكوروناية بنت حلال".

    وأشارت عرفة إلى أنها تتعامل مع الحالة على أنها "غريب عادي"، رغم الألم، وقالت إن الجميع سيصابون بكورونا وطالبت بالانتباه للكبار وأصحاب الأمراض المزمنة.

    وأضافت عرفة، قائلة: "الحياة مزحة مرات بتكون بايخة.. نحنا ضيوف بس، ألف سلامة سوريا".

    وختمت الفنانة السورية قائلة: "بشكر الأطباء الذين يعملون لمنع الفيروس من الوصول إلى الرئة".

    ويعرض لأمل عرفه حاليا مسلسل "شارع شيكاغو" حصريا عبر شبكة "إو إس إن" المشفرة، ويشارك في بطولته كل من دريد لحام وعباس النوري وسلاف فواخرجي وشكران ومرتجى.

    الموضوع:
    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (31)

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    فيروس كورونا, أخبار مشاهير, مشاهير, أخبار منوعات, منوعات, سوريا, أمل عرفة
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