ظهور حيوان عملاق مهدد بالانقراض طوله 8 أمتار على سواحل الغردقة... صور

وأشارت صحيفة "الوطن" المصرية إلى أن عددا من أصحاب اللنشات وزوار الغردقة لاحظوا ظهور القرش الحوتي المهدد بالانقراض.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرش الحوتي الملقب بالمسالم، ظهر وهو يتجول بهدوء وبطء قرب سواحل الغردقة.

وأرجعت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة في البحر الأحمر ظهور القرش الحوتي بسبب تفشي فيروس كورونا، هو ما أدى إلى تحسن الحالة البحرية في البحر الأحمر.

وأشار أصحاب اللنشات إلى أن القرش الحوتي الذي يظهر يبلغ طوله 8 أمتار، ويسمى بالحوت المسالم، ويعتبر الأضخم بين أقرانه.

​ونقلت الصحيفة عن حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، قوله إن الجمعية تلقت عددًا من البلاغات من أعضاء الجمعية وغواصين، أنهم شاهدوا القرش يسبح ببطء بجوار المراكب، حيث أنه من الكائنات البحرية المسالمة.

كما لفت الطيب إلى أن عددا من السائحين التقطوا الصور التذكارية مع الحوت المسالم.

​كما نقلت الصحيفة عن تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، قوله: "القرش الحوتي من أنواع القروش المسالمة، كما يعتبر من أضخم أنواع القروش الموجودة بالبحر، حيث يبلغ طوله 12 مترًا، ويصل وزنه إلى 30 طنًّا ولا يمثل خطورة على الإنسان".

​وتابع بقوله: "يتغذى القرش الحوتي على الأسماك الصغيرة والطحالب، وظهوره يدل على نظافة البيئة البحرية نتيجة لحظر الصيد وتوقف الرحلات البحرية طيلة الأربعة شهور الماضية تزامنا مع جائحة فيروس كورونا المستجد".