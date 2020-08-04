ظهور حيوان عملاق مهدد بالانقراض طوله 8 أمتار على سواحل الغردقة... صور

وأشارت صحيفة "الوطن" المصرية إلى أن عددا من أصحاب اللنشات وزوار الغردقة لاحظوا ظهور القرش الحوتي المهدد بالانقراض.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرش الحوتي الملقب بالمسالم، ظهر وهو يتجول بهدوء وبطء قرب سواحل الغردقة.
وأرجعت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة في البحر الأحمر ظهور القرش الحوتي بسبب تفشي فيروس كورونا، هو ما أدى إلى تحسن الحالة البحرية في البحر الأحمر.
وأشار أصحاب اللنشات إلى أن القرش الحوتي الذي يظهر يبلغ طوله 8 أمتار، ويسمى بالحوت المسالم، ويعتبر الأضخم بين أقرانه.
#الوطن| بالصور| ظهور القرش "بهلول" في #الغردقةhttp://t.co/UXJGIhYTZV pic.twitter.com/27yePaWKj4— بوابة الوطن (@ElwatanNews) August 19, 2015
ونقلت الصحيفة عن حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، قوله إن الجمعية تلقت عددًا من البلاغات من أعضاء الجمعية وغواصين، أنهم شاهدوا القرش يسبح ببطء بجوار المراكب، حيث أنه من الكائنات البحرية المسالمة.
كما لفت الطيب إلى أن عددا من السائحين التقطوا الصور التذكارية مع الحوت المسالم.
القرش الحوتي يظهر في شواطئ #الغردقةhttps://t.co/hEI3u9wiEM— بوابة الوطن (@ElwatanNews) August 4, 2020
كما نقلت الصحيفة عن تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، قوله: "القرش الحوتي من أنواع القروش المسالمة، كما يعتبر من أضخم أنواع القروش الموجودة بالبحر، حيث يبلغ طوله 12 مترًا، ويصل وزنه إلى 30 طنًّا ولا يمثل خطورة على الإنسان".
بالصور.. ظهور #القرش_الحوتى بشعاب صمداى في #مرسى_علم .. https://t.co/BGu5wZEDed pic.twitter.com/lNY1Z8zH4e— مصراوي (@masrawy) April 30, 2017
وتابع بقوله: "يتغذى القرش الحوتي على الأسماك الصغيرة والطحالب، وظهوره يدل على نظافة البيئة البحرية نتيجة لحظر الصيد وتوقف الرحلات البحرية طيلة الأربعة شهور الماضية تزامنا مع جائحة فيروس كورونا المستجد".
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