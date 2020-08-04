علماء: الديناصورات كانت تصاب بمرض يعاني منه البشر في العصر الحالي

اكتشف علماء كنديون لأول مرة أن الديناصورات التي عاشت على كوكب الأرض قبل 77 مليون عام، أصيبت بسرطان العظام الذي يصيب البشر.

وبحسب قناة "يورو نيوز"، أظهرت الأبحاث أن بقايا شظايا عظمية بهيكل ديناصور من فصيلة "سينتروسوروس أبيرتوس" مصابة بسرطان العظام الذي يصيب الإنسان والمعروف باسم "أستوساركوما".

"الأستوساركوما" هو فرط نمو العظام غير المنتظمة التي تنتشر بسرعة إلى العظام وأعضاء الجسد الأخرى بما في ذلك الرئة.

وللتأكد من صحة نتائج الدراسة، قام الفريق البحثي بمطابقة الحفرية المصابة بعظام ديناصور آخر غير مصاب من نفس الفصيلة بالإضافة لعظام رجل يبلغ عمره 19 عاما مصاب بسرطان العظام.

وأوضح الباحثون أن دراستهم تهدف إلى وضع معيار جديد لتشخيص أمراض الديناصورات بشكل أكثر دقة.