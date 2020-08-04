عمرو دياب ودينا الشربيني يستمتعان بإجازتهما على الشاطئ... صور وفيديو

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعمرو دياب مع دينا الشربيني مع عدد من أصدقائهما على الشاطئ.
📸📸 #عمرو_دياب و #دينا_الشربيني أثناء إجازتهم في الساحل الشماليhttps://t.co/kGOqx2xryS |#ET_بالعربي pic.twitter.com/hAW8O0PQc1— ET بالعربي (@ETbilArabi) August 3, 2020
كما انتشر لـ"الثنائي" مقطعا مصورا وهما يتمايلان على أنغام أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، التي طرحها عمرو دياب في عيد الأضحى، وتروج للعديد من مناطق الجذب السياحي في مصر.
🎥 متداول من الأمس.. #عمرو_دياب و #دينا_الشربيني على أنغام أغنية عمرو الجديدة “يا بلدنا يا حلوة” 🇪🇬 pic.twitter.com/qpzUm3PJny— ET بالعربي (@ETbilArabi) August 4, 2020
وكشف كليب "يا بلدنا يا حلوة"، الذي غناه عمرو دياب لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى، عن ظهور دينا الشريبني مجددا بجوار المطرب الشهير، ما دفع المزيد من المستخدمين للتساؤل مجددا حول طبيعة علاقتهما.
ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب أو دينا الشربيني ارتباطهما رسميا، إلا أنهما لا يفترقان ويظهران مع بعضهما في كل حفلاته وأعماله وحتى إجازاته.
ويعد كليب "يا بلدنا يا حلوة" هو العودة الأولى لعمرو دياب للتعاون مع المخرج طارق مدكور منذ كليب "راجعين" قبل 25 عاما، عام 1995.
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