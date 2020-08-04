دوامة هوائية مخيفة تجتاح شواطئ بلجيكا... فيديو

شوهدت شاهقة مائية (عمود من الهواء مختلط مع المياه) مخيفة، اليوم الاثنين، على شواطئ مقاطعة فلانديرز في بلجيكا.

يظهر مقطع الفيديو دوامة هوائية على ساحل بلجيكا في بحر الشمال.

🌪 Hier matin, une impressionnante trombe marine a été observée sur le littoral belge. Vidéo filmée à Coxyde. (crédit T.D.) pic.twitter.com/kWmQmeThFy — Météo Express (@MeteoExpress) August 4, 2020

وتشير التقارير إلى أن المنطقة تشهد بضع شاهقات مائية كل عام في أواخر الصيف وأوائل الخريف، وتتشكل الدوامة عندما يبرد الهواء مقارنة بمياه البحر الدافئة.

Une impressionnante trombe marine a été observée sur la côte belge lundi pic.twitter.com/tMWltlN5I3 — BFMTV (@BFMTV) August 4, 2020

وأوضح الخبير فابيان ديبال: "إنها (الدوامة) أقل كثافة (من الإعصار)، وإنها النسخة البسيطة من الإعصار، وهذه ليست ظاهرة نادرة بالنسبة لهذا الموسم، غالبًا ما يمكن مشاهدتها في النصف الثاني من الصيف...".