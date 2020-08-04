سباحة أولمبية تقطع المسبح كاملا وعلى رأسها كوب حليب دون إسقاط قطرة... فيديو

استعرضت بطلة السباحة الأولمبية كاتي ليديكي، مهاراتها في الاتزان داخل المياه بقطع مسافة المسبح كاملة بكوب لبن على رأسها دون إسقاط قطرة.

ونشرت البطلة الأمريكية مقطع الفيديو عبر حسابها على تويتر، معلقة: "ربما تكون واحدة من أفضل مرات سباحتي خلال مسيرتي".

Possibly one of the best swims of my career! (~open for debate~)

What can you do without spilling a drop?! Check out the #gotmilkchallenge on TikTok. #gotmilk #ad pic.twitter.com/F05UzvaqCo — Katie Ledecky (@katieledecky) August 3, 2020

ليديكي صاحبة الـ23 عاما هي حاملة الرقم القياسي في سباحة 400 و800 و1500 متر حر، وقد حققت السباحة 3 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو.

وحققت الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 في لندن في سباق 800 متر حر، كما سبق لها الفوز بعدة ميداليات في بطولة العالم للسباحة.