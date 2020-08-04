العثور على بحارة مفقودين بواسطة كتابات رملية على جزيرة نائية

أفادت وسائل إعلام أسترالية، اليوم الثلاثاء، العثور على ثلاثة بحارة على جزيرة غير مأهولة تقع في المحيط الهادئ، وذلك بعد قيامهم برسم كلمة "أنقذونا" على رمال الشاطئ.

وأصدرت وزارة الدفاع الأسترالية بيانا بشأن عملية الإنقاذ، قالت فيه: "قام 3 رجال بالإبحار بسفينة إلى وسط المحيط في 30 يوليو/تموز الماضي ووصلوا إلى الجزر النائية بعد قطعهم نحو 43 كيلومترا، لكنهم فقدوا مسارهم المنشود ونفذت منهم الوقود".

وأضافت الدفاع الأسترالية: "وبعد مرور ثلاثة أيام قام أهالي هؤلاء بتقديم بلاغ بحث للشرطة التي بدأت بالتنسيق مع القوات البحرية والجوية بالتفتيش وبعد ساعات استطاعت فرق الإنقاذ من إيجاد رسم كتب عليه "أنقذونا" في جزيرة تبعد نحو 190 كيلومترا.

وبعد تعقبهم هبطت طائرة هليكوبترعسكرية أوصلت لهم الطعام والمعدات اللازمة وسيتم نقلهم بواسطة سفينة لدورية الإنقاذ البحري.