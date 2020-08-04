مصر... ارتفاع أسعار الذهب 9 جنيهات

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الثلاثاء في مصر، حيث ارتفع السعر خلال تعاملات اليوم 9 جنيهات.

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسطـ، بأن الارتفاع كان مدعوما بارتفاعه في الأسواق العالمية.

وقال رئيس شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف إيهاب واصف نائب إن عيار 24 سجل نحو 1006.85جنيه، وعيار 21 نحو 881 جنيها، وهو مستوى قياسي جديد، وعيار 18 نحو 755.15جنيه. (الدولار يساوي 15.99 جنيه)

وأوضح واصف أن سعر جنيه الذهب ارتفع بنحو72 جنيها ليسجل 7048جنيه، وعالميًا بلغ سعر الأوقية 1977 دولارًا.