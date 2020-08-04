تفاصيل جديدة حول حادث حمو بيكا في بورتومارينا

كشف شهود عيان تفاصيل جديدة حول الحادث الذي وقع، أمس الاثنين، في بورتو مارينا، الذي تسبب في تدمير عدد من السيارات وتردد اسم مغني المهرجانات، حمو بيكا، عقب وقوعه.

CC0 / pixabay / goranmx رغم قرار منعه من الغناء.. حمو بيكا يحيي حفلا في أمريكا "اليوم السابع" المصرية، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن تدمير عدد من السيارات المتوقفة على جانبي الطريق، وهو ما دفع أصحاب تلك السيارات لتحرير محاضر ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث.

ولفتت الصحيفة إلى أن شهود عيان رووا تفاصيل جديدة حول الحادث، الذي وقع في غضون الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين.

ويقول أحد شعود العيان: "فوجئنا بسيارة ملاكي ماركة "أوبل" وتحمل لوحة تجارية، يستقلها 2 من الشباب، تسير بسرعة جنونية، وذلك في ممشى "بورتو مارينا"، مما أسفر عن اصطدامها بـ8 سيارات أخرى".

ووفقا للصحيفة فإن "أمن القرية أكدوا أن مستقل السيارة هو مدير أعمال مطرب المهرجانات "حمو بيكا" وشقيقه، وأنهم تحفظوا عليهم حتى حضرت الشرطة، وتم نقل السيارات إلى قسم شرطة مارينا".

ولفتت الصحيفة إلى أن مدير أعمال "بيكا" وشقيقه، أصيبوا ببعض الإصابات والجروح جراء الحادث، مشيرة إلى قول شهود عيان إن شخص ثالث حضر إلى قسم شرطة مارينا بصحبة "حمو بيكا"، وأدعى أنه هو من كان يقود السيارة وهو ما نفاه الشهود أمام رجال الأمن، حيث تم تحرير محضر بتفاصيل الحادث.