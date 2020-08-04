رسالة من نجوم الوطن العربي لتركي آل الشيخ في عيد ميلاده... فيديو

هنأ عدد من نجوم الفن والرياضة في الوطن العربي، اليوم الثلاثاء، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الأسباني، بمناسبة عيد ميلاده الـ39.

وظهر في فيديو عدد كبير من نجوم الفن وهم يقدمون التهنئة على رأسهم عمرو دياب، محمد هنيدى، وأصالة، وأحمد عز، ودينا الشربينى، ووائل جسار، وراشد الماجد، ومحمد حماقى، وكاظم الساهر،عبد المجيد عبد الله، أحمد السقا، أنغام، المنتج حمادة إسماعيل، يسرا، رابح صقر، المنتج محسن جابر، عمرو يوسف، الملحن خالد عز، وليد توفيق، الشاعر تامر حسين، زياد حمزة، اللاعب أحمد حسام ميدو، الشاعر أمير طيعمة وسيف الوزيرى، والملحن نواف عبد الله، والمطرب أصيل أبو بكر، والشاعر خالد تاج الدين والشاعر نادر عبد الله.

وكذلك عبادى الجوهر، غادة عادل، عمرو مصطفى، مروان خورى، أكرم حسنى، أحلام، عاصى الحلانى، تامر عاشور، اللاعب أحمد حسن، سلمى أبو ضيف، سالم الهندى، نبيل شعيل، شيكو، هشام ماجد، كارمن سليمان، الموزع طارق مدكور، إبراهيم فايق، محمد محسن، مدحت شلبى، هانى شاكر، الملحن وليد سعد، الشاعر بهاء الدين محمد، الشاعر أيمن بهجت قمر، بيومى فؤاد، محمد عبده.

البداية كانت مع الهضبة عمرو دياب الذي هنأ رئيس هيئة الترفيه السعودية قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا أبو ناصر وعقبال مليون سنة"، مستكملا حديثه عن تعاون جديد بين الطرفين: "أنا سمعت الأغنية الجديدة لدينا وإن شاء الله هتكسر الدنيا".

وفي نفس السياق، قال الفنان محمد هنيدي: "كل سنة وأنت طيب يا أبو ناصر وعيدك مبارك إن شاء الله"، والمطربة السورية أصالة قالت: "كل سنة وأنت سعيد يا أبو ناصر".

وخلال تقديمه عرض مسرحية علاء الدين، سجل الفنان أحمد عز فيديو تهنئة لتركي آل شيخ قال فيه: "كل سنة وأنت طيب عقبال 100 سنة يارب وأنت في أحسن حال وفي أتم صحة يا أبو ناصر.. إحنا بنعرض علاء الدين وإن شاء الله نعرضها عندك قريب في وجودك".

وعلى نفس الوتيرة سجل عدد من النجوم فيديوهات تهنئة، فعلى سبيل المثال قال المطرب محمد حماقي: "كل سنة وأنت طيب يا أبو ناصر وعقبال مليون سنة ويارب السنادي تكون سنة خير وسعادة وكلها نجاح".

وقال المطرب كاظم الساهر: "كل سنة وأنت طيب اشتقنا لابتسامتك وروحك الحلوة ربنا يجمعنا دايما على المحبة والخير.. تمنياتي دائما لك بالخير".