مايا دياب ترد على أنباء غضب عمرو دياب منها... فيديو

علقت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، على أنباء غضب الفنان المصري، عمرو دياب، منها بعد إعادتها تقديم أغنيته الشهيرة "نور العين".

وأكدت دياب في لقاء مع فضائية "سكاي نيوز عربية" إنه لا يجب على عمرو دياب أن يغضب منها في حال صحة هذه الأنباء، وذلك لأن حقوق الأغنية تعود للمنتج، محسن جابر، ولم تعد ملكا للمطرب المصري، كما أنه يجب أن يكون سعيدا بأن نجما كبيرا مثله تُعاد له إحدى أغانيه الشهيرة".

وقالت: "ليس عندي علم أن عمرو غاضب أو لا، أنا أحب "الهضبة" كثيرا وعلاقتي به جيدة، ولا يجب أن يغضب لو هو كذلك، بالعكس يجب أن يكون سعيدا أنه نجما كبيرا مثله ينعاد له أغنية بوجوده وبنجوميته".

مايا دياب: لا يُفترض بعمرو دياب أن يزعل بسبب إعادتي لغناء “حبيبي يا نور العين" ولا فتور بيني وبين نجوى كرم..#الصباح_سكاي@mayadiab@saidhariri pic.twitter.com/92WKPqKpZs — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 4, 2020

وكانت مايا دياب أعادت توزيع أغنية "نور العين" وطرحتها من جديد قبل عامين، بالاشتراك مع مساري ومغني الراب فرنش موتانا.

وطرح عمرو دياب أغنية "نور العين" في عام 1996، في ألبوم غنائي يحمل نفس الاسم من إنتاج شركة "عالم الفن" للمنتج محسن جابر، ونال عنها جائزة "وورلد ميوزيك" العالمية في موناكو.