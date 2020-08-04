مع هنا الزاهد... شاهد آخر لقاء تلفزيوني للراحلة رجاء الجداوي... فيديو

عرضت فضائية "سي بي سي" المصرية، الأسبوع الجاري، حلقة جديدة من برنامج مسابقات الفنانين "هزر فزر"، من تقديم الممثلة المصرية، هنا الزاهد.

وحرصت هنا الزاهد على تكريم الجداوي على تقديم إهداء لها في بداية الحلقة، التي عرضت لأول مرة مساء الجمعة.

وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية، فإن الحلقة هي آخر لقاء تلفزيوني للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

وقالت هنا في الإهداء: "الحلقة دي هي باقة حب وإهداء وتقدير للفنانة للقديرة رجاء الجداوي رحمها الله.. حلقة هزر فزر النهاردة استثنائية لجميع القائمين على هذا البرنامج لأنها آخر حلقة قامت بتصويرها الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وكعادتها نشرت من البهجة وكانت من أجمل الحلقات.. رحم الله الأستاذة رجاء الجداوي وأسكنها فسيح جناته".

ويعتبر برنامج "هزر فزر" هو أول أولى تجارب هنا الزاهد في مجال التقديم التلفزيوني، وتتلخص فكرته حول فريقين من الممثلين يشاركون في مجموعة من الألعاب الخفيفة.

من ناحية أخرى، يعرض لهنا الزاهد في دور السينما حاليا أحدث أفلامها "الغسالة"، الذي يشاركها بطولته كلا من أحمد حاتم ومحمود حميدة، وقالت وسائل إعلام مصرية إن "الفيلم حقق في أول أيام عيد الأضحي السينمائي مليون جنية إيرادات"، وجاءت الإيرادات العامة للأفلام هزيلة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث لم يطرح سوى فيلم "الغسالة" هذا الموسم، بعد أن تجنب المنتجون خسائر الكورونا وتطبيق قرار رئيس الوزراء بتشغيل السينمات بنسبة 25 %.

توفيت رجاء الجداوي في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية بعد 43 يوما من إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وأصيبت رجاء الجداوي بفيروس "كورونا" المستجد مع أول أيام عيد الفطر، وتوفيت داخل مستشفى العزل في الإسماعيلية عن عمر ناهز 86 عاما.