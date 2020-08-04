أرقام صادمة... ما هو مجموع ياسمين صبري وعمرو دياب وأحمد حلمي في الثانوية العامة

كشفت الممثلة المصرية ياسمين صبري، لأحد معجبيها على موقع "إنستغرام" عن أن مجموعها في الثانوية العامة كان "73%".
وبحسب فضائية "سي بي سي" المصرية، فقد بلغ مجموع المطرب عمرو دياب في الثانوية العامة 60%، بينما بلغ مجموع الممثل أحمد فهمي، زوج الفنانة هنا الزاهد، 99.8%.
وبلغ مجموع الفنان المصري، أحمد حلمي في الثانوية العامة 50%، أما الفنان أمير كرارة بطل مسلسل "الاختيار" فبلغ مجموعة 52%، بعد 8 سنوات من الرسوب، وكان وقتها الثاني على المدرسة، بحسب تصريحاته لبرنامج "تعشب شاي" من تقديم الفنانة غادة عادل على فضائية "دي إم سي" المصرية.
كذلك الحال بالنسبة للفنانة الأردنية، ميس حمدان، التي كانت متفوقة في المرحلة الثانوية، وحصلت على مجموع 92.8%، والتحقت بالشعبة الإنجليزية في كلية التجارة.
وحقق الفنان الكوميدي المصري، محمد هنيدي، مجموعا في الثانوية العامة هو 57.5%، بينما الممثل الكوميدي المصري، أحمد فتحي 55.5%.
وحصلت الفنانة المصرية، روبي، على مجموع 60% في القسم الأدبي، ما جعلها تلتحق بكلية الحقوق بمحافظة بني سويف، فيما حصلت الممثلة المصرية، ريهام عبد الغفور، خلال مرحلة الثانوية العامة على مجموع 86% بقسم الأدبي في مدرسة بورسعيد بحي الزمالك، وتخرجت في كلية التجارة (قسم اللغة الإنجليزية).
واعتمد وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020، وأعلن أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم الثلاثاء.
وقال شوقي، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن "هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي".
وأوضح شوقي، أن "النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%".
ويمكن الآن الحصول على نتيجة الثانوية العامة بعد التعديل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم المصرية.
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