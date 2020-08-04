لحظات مثيرة لعملية إنقاذ حوت أحدب... فيديو

تعرض حوت أحدب صغير لموقف كاد ينهي حياته بعدما علق على شاطئ البحر وأصبح غير قادر على العودة.

يظهر مقطع فيديو نشرته وكالة "بلومبرغ"، على "تويتر" حوت أحدب صغير عالق على الشاطئ، بينما يحاول رجال الإنقاذ ومتطوعون دفعه باتجاه المياه العميقة لإنقاذه.

🐳 Rescued: Volunteers and emergency services save a baby humpback whale stranded on a beach in Rio de Janeiro, Brazil pic.twitter.com/nrOFXtvCIe — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) August 4, 2020

وأوضح الفيديو أن الحوت الأحدب كان عالق على أحد شواطئ ريو دي جانيرو، في البرازيل، وأنه تم التقاط الصور أمس الاثنين، عن طريق التصوير الجوي.

وتقوم مجموعة من الأشخاص بدفع الحوت الأحدث نحو الماء بطلف بينما يقوم آخرون بمحاولة إحداث ضوضاء وحركة في المياه من حوله حتى يتحرك بسرعة أكبر نحو الماء.

ويتميز الحوت الأحدب بلون أسود وطوله الذي يتراوح بين 12 إلى 16 مترا.