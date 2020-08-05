فنانة لبنانية تخضع لعملية جراحية لمدة 6 ساعات بسبب الانفجار

كشفت الإعلامية اللبنانية ريما نجيم آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة اللبنانية نادين نجيم بعد تعرضها للإصابة ونقلها للمستشفى؛ نظرًا لقرب منزلها من موقع الانفجار الأليم الذي هز مرفأ بيروت، مساء أمس.

وكتبت ريما نجيم، فى تغريدة لها عبر صفحتها على "تويتر": "لكل اللى عم يسألونى عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال، بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرت 6 ساعات".

وأوضحت: "هى حاليا أفضل والأولاد بأمان الحمدلله إن شاء لله قريبا بتحكى معكن، هى بس طلبت طمنكن عليها".

لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا

بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال

بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت ٦ ساعات وهي حالياً أفضل

و الاولاد بأمان الحمدلله

انشاءلله قريباً بتحكي معكن هيّ بس طلبت طمّنكن عليها ❤️

صلّولها🙏🏻@nadinenjeim — Rima Njeim (@RimaNJEIM) August 5, 2020

وتسكن نادين نجيم بالقرب من موقع الانفجار، ما أثار تساؤل العديد من محبيها عن سبب اختفائها منذ وقوع الحادث.

وفي السياق، صرح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني ​جورج كتانة، اليوم الأربعاء،​ أن "هناك أكثر من 4000 إصابة نتيجة الانفجار في ​مرفأ بيروت​، بعضها خطرة وعدد الضحايا قد يصل إلى 100، وبعض الضحايا لا يزال تحت الركام".

الله يحميكي من كل شر .. وترجعي لاولادك ومحبينك سالمة وبصحة جيدة 🙏🙏🙏#بيروت وجعت قلوبنا كلنا بانفجار امس 💔.. الحمدلله انك بخير #نادين_نسيب_نجيم واولادك بخير @nadinenjeim ❤️❤️🙏🙏🙏 pic.twitter.com/P2VksljU8Z — Neveen Madieh (@NeveenMadieh) August 5, 2020

وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، متسببا في سقوط قتلى ومصابين وخسائر مادية كبيرة.

وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.