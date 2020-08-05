نادين نجيم تروي تفاصيل إصابتها "الخطيرة" في انفجار بيروت

وجاءت تصريحات نادين نجيم في منشور ومقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

وأشارت نادين نجيم إلى أنها تعرضت لإصابات بالغة بسبب الانفجار، وأرفقت ذلك بمقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزلها بسبب التفجير.

وقالت الفنانة اللبنانية: "أشكر ربي أولا، لأنه رجع وخلقني وأعطاني عمر جديد".

وتابعت نادين نجيم بقولها: "الانفجار كان قريب والمنظر ليس مثل الكلام أبدا، وكل من سيمر على منزلي سيرى الدم أينما كان وأن المنزل كله محكم، لكننا لا زلنا كلنا على قيد الحياة بحمد الله ألف مرة".

ومضت الفنانة اللبنانية، بقولها: "الرب أعطاني القوة أن انزل من 22 طابق حافية القدمين مغطاة بالدم في منطقة كلها جرحى وقتلى وسيارات محطمة وأناس تصرخ وتبكي".

واستمرت بقولها: "عندما هبطت أوقفت سيارة وطلبت منه المساعدة، وبالفعل أوصلني لأول مشفى التي رفضت استقبالي لأنها مكدسة بالجرحى، ثم اصطحبني صاحب السيارة على مشفى آخر، وخضعت لعملية جراحية استمرت 6 ساعات تقريبا لأن نصف وجهي وجسدي كان مصاب تقريبا".

وقالت الفنانة اللبنانية: "الذي شاهدته على الأرض صعب أن يوصف، كأنها قنبلة نووية، شكرا يا رب أنك حميتني وأحمد الله أن أولادي بخير وسلامة ولم يكونوا بالمنزل".

وكان انفجار ضخم قد هز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء، وأعلنت الحكومة اللبنانية أن بيروت منطقة منكوبة، والحداد العام على ضحايا الانفجار.