صورة ورسالة... ماذا قالت شيرين عبد الوهاب عن انفجار بيروت

بعثت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب برسالة مؤثرة حول انفجار بيروت مساء الثلاثاء.

ونشرت شيرين عبد الوهاب تغريدة، عبر حسابها على موقع "تويتر" مرفقة بصورة للأهرامات مساء أمس وهي مزينة بعلم لبنان تضامنا مع ضحايا انفجارات بيروت.

وقالت شيرين عبد الوهاب في تغريدتها: "ربنا يرحم كل من توفوا في الحادث المؤلم، وأعزي أهلهم جميعا".

وتابعت المطربة المصرية، قائلة: "عمر بيروت ما هتبقى المدينة المنكوبة، دي مدينة كل حاجة حلوة".

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

ربنا يرحم اللي توفوا في الحادث المؤلم النهارده وبعزي أهلهم، وعمر بيروت ما هتبقى المدينة المنكوبة، دي مدينة كل حاجة حلوة pic.twitter.com/VEBjPHtQzv — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 5, 2020

​وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.