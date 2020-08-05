"كفاكم كذبا"... راغب علامة: انفجار بيروت ليس صدفة وتفوح منه رائحة الخيانة

وكتب راغب علامة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لا تحاولوا إقناعنا بأن هذا الانفجار المدمّر هو بالصدفة".
وتابع: "كفاكم كذبا ونفاقا!، إنه عمل عدواني إرهابي تخرج منه رائحة الخيانة والغدر".
وختم: "نحن الشعب اللبناني لسنا إلا لعبة وضحية بين يدي الإجرام السياسي والدولي".
لا تحاولوا إقناعنا بأن هذا الإنفجار المدمّر هو بالصدفة. كفاكم كذباً ونفاقاً ! إنه عمل عدواني إرهابي تخرج منه رائحة الخيانة والغدر. نحن الشعب اللبناني لسنا إلا لعبة و ضحية بين يدي الإجرام السياسي والدولي— RaghebAlama (@raghebalama) August 5, 2020
وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 78 شخصا، وإصابة نحو 4 آلاف من اللبنانيين.
وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ والمناطق المجاورة؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، الحداد لمدة ثلاثة أيام.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)