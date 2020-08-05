ظاهرة غريبة فوق بحيرة صينية... فيديو

شهدت إحدى البحيرات الصينية ظاهرة طبيعية مدهشة على سطحها، حيث يمتزج الماء بالهواء على شكل يشبه الإعصار.

نشرت صحيفة "الشعب" الصينية، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظة تكون "عامود مائي" يختلط فيه الهواء والماء معا، حيث يتحرك في حركة دورانية تشبه حركة الإعصار، يتكون على سطح الماء، لكنه يكون أقل كثافة من الإعصار.

Viral video captured the rare moment when tornado-like waterspouts descended on Erhai Lake in Dali, southwest China's Yunnan Province on August 5. pic.twitter.com/2soq86uoh9 — People's Daily, China (@PDChina) August 5, 2020

وقالت الصحيفة إن تلك الظاهرة المدهشة تم رصدها على سطح الماء في بحيرة "إرهاي" بإقليم يونان، جنوب غربي الصين، اليوم الأربعاء.