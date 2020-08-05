بسبب طريقة تعليقه على انفجار بيروت... انتقادات تطال محمد رمضان

تعرض الفنان المصري محمد رمضان، لموجة من الانتقادات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقة تعليقه على انفجار مرفأ بيروت.

ونشر محمد رمضان صورة لفتاة لبنانية من بين معجباته في بيروت، كانت ترفع لافتة دون عليها: "بنحبك يا محمد رمضان نمبر وان"، في محاولة منه تعزية الشعب اللبناني ومواساته، إثر انفجار مرفأ بيروت.

وترك محمد رمضان تعليقًا على الصورة قائلًا:

"خالص التعازي للشعب اللبناني الغالي، اللهم ارحم الشهداء واشف المصابين شفاء لا يغادر سقمًا"، غير أنه وبتلك الصورة".

لاحقته انتقادات لاذعة من متابعيه.

واتهم العديد من المتابعين محمد رمضان، بأنه يستعرض نفسه وغروره، حتى في أحلك الظروف الإنسانية، التي تتطلب تزكية الآخرين على نفسه، وعلى استعراض جماهيريته، مشيرين إلى أن غايته الوحيدة استعراض جماهيريته.

وترك العديد من المتابعين، تعليقات مليئة بالاستياء من محمد رمضان، منها ما كتبته متابعة تدعى ندى حسن: "انت حاسس بمصيبتهم فعلا وبتواسيهم ولا بتستعرض حبهم ليك؟!".

وأضاف ماجد العلي قائلًا: "استاذنا الكبير محمد رمضان غير الكل ما بيحب تمسيح الجوخ أو الكولكة غايتو الوحيدة يورجينا أديش هو نجم ولامع ومعروف“.

وتابع سامي سيد قائلًا: "حتى التعزية والمواساة بتاعتك لا تخلو من الغرور والأنا.. ربنا يصلح حالك".

وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.