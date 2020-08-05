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    مائدة طعام

    5 أطعمة خادعة يمكنها تدمير نظامك الغذائي بالكامل

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    تعتبر عملية فقدان الوزن واحدة من العمليات الطويلة والمملة، التي تتطلب الكثير من التصميم وقوة الإرادة، ولذلك يخشى عدد كبير من الناس من الوقوع في فخ الأطعمة الخادعة.

    ويتمثل هذا الفخ، وفقا لما نشره موقع "تايمز نيوز ناو" في أن الكثير من الناس لا يدركون أن هناك عددا من الأطعمة التي تحتوي على السكر بصورة سرية غير متوقعة، يمكنها أن تبطئ حرق الدهون أو تزيد الوزن من دون أن يدرك الشخص ذلك الأمر.

    وجاءت أبرز تلك الأطعمة الخادعة على النحو التالي:

    غذاء
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    أطعمة تدل الرغبة المستمرة في تناولها على وجود أمراض مخفية

    1- كاتشب الطماطم:

    إذا كنت من هؤلاء الأشخاص الذين يتناولون وجبة فطور صحية جدًا مثل الشوفان أو العجة، وتتساءل لماذا تكتسب وزناً، تحقق مما تتناوله.

    كاتشب الطماطم، الصلصة البريئة التي تضيف بعض النكهة إلى طعامك، يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 22 غرامًا من السكر، لكل 100 غرام من المنتج.

    2- زبادي الفواكه:

    تبيع العديد من العلامات التجارية والشركات الفاكهة أو الزبادي ذو النكهات، ونحن جميعًا نشتريها للوجبات الخفيفة في منتصف النهار أو في المساء.

    ومع ذلك، يمكن أن يحتوي 100 غرام من الزبادي المفضل على ما يصل إلى 14 غرامًا من السكر المضاف، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

    3- عصير الفاكهة:

    ظل الجدل بين العصير والخلط مستمراً لفترة طويلة، ولكن المشكلة مع عصائر الفاكهة التي يتم شراؤها من المتجر والمعبأة والمحفوظة هي أنها ليست مستخلص فاكهة حقيقي، ولكنها مجرد نكهة تحتوي على الكثير من السكر المضاف. إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فتجنب العصائر وتناول الفاكهة الكاملة بدلاً من ذلك. حتى إذا اخترت العصائر لبعض الأسباب، فتأكد من عصرها حديثًا وليس شراؤها من المتجر.

    4- الحليب:

    يحتوي الحليب على سكر طبيعي على شكل لاكتوز. في حين أنه لا يزال مصدرًا للسكر الطبيعي ولا يؤذي الجسم، فمن المهم معرفة مصادر السكر في نظامنا الغذائي لفحصها بانتظام. كل 100 غرام من الحليب تحتوي على 5 غرام من السكر.

    5- البسكويت:

    يستهلك الكثير من الناس البسكويت كمصدر للألياف ولغذاء صحي. ومع ذلك، ما لا يدركه الناس هو أن البسكويت يمكن أن يكون أيضًا مصدرًا للسكر المضاف. يمكن أن تحتوي 100 غرام من البسكويت على حوالي 7-9 غرام من السكر.

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