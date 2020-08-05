الحر قد يفتك بمليون شخص في المستقبل

سيشهد العالم موجات حر قياسية، قد تؤدي في المستقبل إلى وفاة نحو مليون إنسان، بحسب دراسة أعدها "مختبر التأثيرات المناخية" الأمريكي.

وجاء في الدراسة أن العالم يشهد من العراق وحتى مناطق الجنوب الغربي الأمريكي هذه الموجات الحارقة، التي ستزداد شدة مع تسارع تغيرات المناخ.

وبحلول نهاية القرن الجاري، قد تؤدي موجات الحر إلى هلاك عدد كبير من الناس يقابل عددهم مجموع كل المتوفين بالأمراض المعدية على غرار الإيدز والملاريا والحمى الصفراء.

وأضافت الدراسة أن الحر سيقتل 73 شخصا إضافيا من كل 100 ألف من سكان العالم بحلول عام 2100، إذا واصلت الدول ضخ مستويات عالية من انبعاثات الغاز.

وفي بعض مناطق العالم الحارة والفقيرة مثل بنغلاديش وباكستان والسودان، سيصل معدل الوفيات إلى 200 شخص لكل 100 ألف نسمة.