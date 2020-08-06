قطعة لحم "تحيا" على لوح التقطيع وتدهش مستخدمي الإنترنت...فيديو

اكتسب مقطع فيديو شعبية على الإنترنت حيث تبدأ قطعة من اللحم في التحرك على لوح التقطيع.

نشر الفيديو مستخدم تويتر يو! فنان. كتبت أن والدتها أرادت طهي اللحم، ومع ذلك، عندما بدأت قطعة اللحم تنبض، شعرت بالخوف وغيرت رأيها.

حصل الفيديو على أكثر من 14 ألف إعادة تغريد، وما يقرب من 21.5 ألف إعجاب.

GUYS KENAPA DAGING KORBAN NI GERAKKKKKK



Mak aku taknak masak sebab takut 😂 pic.twitter.com/XRma8VIUqH — Yo! Artist (@tterororo) July 31, 2020

كتب العديد من مستخدمي الشبكة الاجتماعية في التعليقات أنهم مروعون حقًا من هذا الفيديو. وأشار آخرون إلى أن هذا ليس مخيفا. وأوضحوا أن كل شيء يتعلق بالنهايات العصبية التي تستمر في العمل في اللحوم النيئة الطازجة لبعض الوقت.