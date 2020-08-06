طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات تجمع 50 ألف جنيه استرليني لمكافحة السرطان...صور

تمكنت فنانة صغيرة تبلغ من العمر 10 سنوات من جمع مبلغ وصل لـ 50 ألف جنيه استرليني، للمساعدة في مكافحة مرض السرطان.

صاحبة السنوات العشر، البريطانية ديزي وات، تمكنت من جمع نحو 50 ألف جنيه استرليني من خلال لوحاتها الفنية، والتي قارنها كثيرون بلوحات الفنان الفرنسي كلود مونيه.

فقبل عدة سنوات أصيب جداها بمرض السرطان، فقامت برسم لوحة لتشجيعهما على تخطي المرض، ولم تكن اللوحة سوى عبارة عن صورة لمجموعة من الورود.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ♥️ Публикация от Daisy Watt (@daisywattart) 31 Май 2019 в 12:20 PDT

وطلبت منها والدتها لاحقا رسم لوحة خاصة لتعرض في مزاد خيري لمحاربة مرض السرطان، وتضمنت اللوحة العديد من الألوان الزاهية، ليصل سعرها في المزاد لـ9.5 ألف جنيه استرليني، تم التبرع بها لمحاربة السرطان.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Another painting starting to come to life ❤ Публикация от Daisy Watt (@daisywattart) 16 Июл 2019 в 1:58 PDT

وأصبحت لاحقا لوحة "مونيه الصغيرة" كما أطلق على الفتاة، مطلوبة، وتم بيع نحو 100 نسخة منها .

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daisy Watt (@daisywattart) 8 Мар 2020 в 12:07 PDT

وقامت الفنانة الصغيرة مع والديها بوضع أكثر من 20 لوحة في مزادات الجمعيات الخيرية، لتجمع 50 ألف جنيه استرليني لمساعدة مرضى السرطان.