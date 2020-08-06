إصابة فنانة مصرية في انفجار بيروت

تعرضت الفنانة الشابة نانسي صلاح، للإصابة إثر الانفجار الضخم الذي حدث في مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي.

ونشرت نانسي صلاح عبر خاصية الإستوري في تطبيق "إنستغرام" صورة لها داخل أحد المستشفيات تظهر فيها إصابتها معلقة "الحمد لله على كل شيء".

وتتواجد نانسي صلاح، في بيروت الفترة الحالية، لتصوير مشاهدها في مسلسل "أسود فاتح" من بطولة الفنانة هيفاء وهبي.

وبات مصير المسلسل مجهولا عقب تدمير موقع التصوير في لبنان، وبحسب صحيفة "الوطن" سيتوقف تصوير المسلسل لفترة.

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أول أمس الثلاثاء، ما أدى إلى مصرع أكثر من 135 شخصاً، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين، ولا يزال العديد في عداد المفقودين.

وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ والمناطق المجاورة؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، الحداد لمدة ثلاثة أيام، كما أعلن بيروت مدينة منكوبة.

ووفقا للسلطات المحلية الانفجار نجم عن تفجير 2700 طن من نترات الأمونيوم المخزنة في المستودع، التي تمت مصادرتها عام 2014 من ناقلة السوائب الجافة "روسوس" المسجلة في مولدوفا، التي تضررت أثناء الرحلة في طريقها إلى أفريقيا.