نصائح في فيلم تنقذ حياة طفل من الغرق في البحر

وقد قدّر رجال الإنقاذ، الذين أحضروا الصبي إلى الشاطئ، أفعاله المختصة في موقف صعب.

تمكن الطفل الصغير من البقاء على قيد الحياة والهدوء حتى وصول رجال الإنقاذ، وتصرف بعقلانية مطلقة، وذلك بفضل أنه اتبع نصيحة في فيلم.

عندما كان رافيراجا سايني، البالغ من العمر 10 سنوات، يسبح في البحر في بريطانيا، في شمال يوركشاير، لم يستطع التغلب على التيار وتم جرفه بعيداً عن الساحل. لجأت عائلة الصبي إلى رجال الإنقاذ الذين استكشفوا الساحل لمدة ساعة. أثناء البحث، حملت الأمواج الطفل إلى الطرف الآخر من الخليج.

تم العثور على الصبي وتم إيصاله بنجاح إلى الشاطئ. خلال الفحص الطبي، لم يتم العثور على إصابات أو كدمات لدى الطفل الذي تم إنقاذه.

بعد الحادث، أوضح سايني بنفسه أن توصيات الفيلم الوثائقي الذي شاهده "إنقاذ الأرواح في البحر" ساعدته على البقاء.

عندما كان في البحر قيّم الوضع، استدار على ظهره، وبسط ذراعيه ورجليه وطلب المساعدة، حسب صحيفة "ديلي ميل".

أشاد رجال الإنقاذ الذين وجدوا الصبي بأفعاله في الموقف الصعب. وأشاروا إلى أن قدرة الطفل على الاستيعاب في الوقت المناسب كانت مهمة للغاية.