خبيرة تكشف فوائد غير متوقعة للوسائد الحريرية

كشفت خبيرة التجميل شانيل بليك، أن الوسائد الحريرية تعمل على منع احتكاك الشعر ببعضه أثناء النوم، كذلك تحمي الشعر من التكسر بسبب نسيجه القوي والمرن.

نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن بليك قولها: "الوسائد الحريرية تسمح للشعر بالانزلاق فوق الوسادة وعدم امتصاص الرطوبة الزائدة".

ووفقًا لها، فإن الوسائد الحريرية ضرورية للأشخاص ذوي البشرة الحساسة الذين يعانون من مرض الإكزيما. مشيرة إلى أن الحرير يمتلك أليافا أكثر نعومة ممن القطن ويخلق احتكاكا أقل ويعمل على تهدئة أي مشاكل جلدية.

وأضافت الخبيرة بقولها: "تساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة؛ على عكس أغطية وسادات القطنية، الحرير لا يمتصّ الرطوبة من منتجات العناية بالبشرة التي تمّ تطبيقها قبل النوم، الأمر الذي يساهم في الحافظ على رطوبة وصحّة البشرة".