هيفاء وهبي تطمئن أحلام بعد "إصابة" إثر انفجار بيروت

طمأنت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، صديقتها الفنانة الإماراتية، أحلام، بعد تعرض أحد الأفراد في منزلها لإصابة إثر الانفجار المدوي الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

وسألت أحلام هيفاء وهبي على تطورات الحالة الصحية لمديرة منزلها "روبي"، عبر حسابها على موقع "تويتر": "طمنينا عليك، كيف مديرة منزلك، يا رب صارت أحسن وفداكم البيت المهم إنك بخير وطيبة".

وردت هيفاء وهبي على أحلام: "كلنا بخير الحمد لله، روبي عملت عملية وهي في تحسن، شكرًا لسؤالك حبيبتي".

كلنا بخير الحمدالله

روبي عملت عمليه وهي في تحسن .

الله يشفي كل مصاب ويشفي بلدنا من الدمار والفساد!

شكرا لسؤالك حبيبتي ❤ https://t.co/p7J97F8kRe — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 5, 2020

​ونشرت الفنانة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، مقاطع مصورة من آثار تحطم بعض أجزاء من منزلها جراء انفجار مرفأ بيروت.

وتصدرت هيفاء وهبي، أمس الأربعاء، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي "غوغل"، بعدما نشرت المقاطع المصورة.

وعلقت هيفاء وهبي "ادعو لربة بيتي روبي اتصابت برأسها وعينها وانتقلت للمستشفى".

وأضافت "بيتي جنب الانفجار نحنا كلنا بخير وقدر الله وما شاء فعل".

وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "اللي صار اليوم ببيروت بيبكّي. الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار".

وكان الصليب الأحمر اللبناني قد أعلن، أن الانفجار أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 4 آلاف، وما زالت فرق الإنقاذ تقوم بجهود انتشال الجثث والجرحى من مكان الانفجار وبالقرب منه.

كما صرح وزير الصحة اللبناني حمد حسن، بأن عدد المفقودين يفوق عدد القتلى جراء الانفجار، وما زالت فرق الإنقاذ والدفاع المدني تبحث عن مفقودين في مكان الانفجار الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كم في بيروت، وأدى إلى أضرار جسيمة في مئات المباني.