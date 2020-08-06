أراد أن يفاجئها بطلب الزواج فوقعت الكارثة... احذر أن ترتكب خطأه في منزلك

تحول طلب زواج رومانسي في بريطانيا إلى كارثة، بعد تسبب صاحبه في إضرام النيران في شقته دون قصد.

شب الحريق في شقة الرجل في منطقة شيفلد، يوم الاثنين الماضي، نتيجة وضعه مئات الشموع المضيئة داخل شقته التي كان قد أعدها لصديقته لكي يفاجئها بها أثناء طلبه الزواج منها، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وبحسب خدمة الإطفاء والإنقاذ بجنوب يوركشاير، فإن الرجل غادر شقته بعدما أشعل الشموع لكي يحضر صديقته من العمل، كما أنه أحضر مع مفاجأته بالونات وزجاجة نبيذ.

ولكن عندما عاد "الثنائي" إلى الشقة، كان في انتظارهما المفاجأة الكبيرة وهي النار المشتعلة في الشقة.

وأشار رجال خدمة الإطفاء أن صديقة الرجل وافقت على طلب زواجه منها بعد إخماد الحريق "كمكافأة منها له".

وشارك الحساب الرسمي لخدمة إطفاء بوركشاير على موقع "تويتر" البقايا المتفحمة والسوداء وكذلك الأرضيات والجدران المهدمة نتيجة الحريق الكبير الذي اندلع في الشقة.

THREAD: Look closely. What do you see? That's right, hundreds of tea light candles! 🕯️



Want to know what happened here? We thought you did. It involves a romantic proposal that didn't quite go to plan, and includes an important lesson around candle use.



Lets go! ⬇️ pic.twitter.com/p8aU6pQAUF — South Yorkshire Fire (@SYFR) August 4, 2020

وحذرت خدمة الإطفاء في ذلك الإطار من عدم وضع الشموع بالقرب من المواد القابلة للاشتعال، مثل الستائر، تجنبا لوقوع كارثة كبرى.

وتلقى الرجل وصديقته التهاني من كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما حذر أحد الأشخاص العروس من عدم السماح له بترتيب حفل الزفاف بعد حادث الحريق.