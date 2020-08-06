تويتر يفي بوعده لأصحاب "آيفون" ويطرح ميزة منتظرة

أوفت شركة "تويتر"، اليوم الخميس، بوعدها لأصحاب هواتف "آيفون" الذكية، بتوفيرها لهم ميزة منتظرة.

أطلقت "تويتر" تحديثا لتطبيقها على الأجهزة التي تعمل بنظام "آي أو إس"، الذي يتضمن ميزة تقييد عدد الردود على التغريدات الواردة للأشخاص التي يتم متابعة حسابهم، أو الحسابات التي يتم ذكرها فقط في التغريدة، بحسب موقع "ذا فيرج".

وسيساعد تقليل عدد الردود على منع الغرباء من الدخول في حوار شخصي، كما سيمنع المضايقات ويحد من الفوضى غير المرغوبة من محادثاتك على "تويتر"، فضلا عن أن المستخدمين لن يتلقوا وجهات نظر خارجية أو يتفاعلوا مع أشخاص خارج الدائرة مباشرة.

وعن توقيت توافر الحد من الردود على التغريدات عبر هواتف "أندرويد"، فقد بدأ اختبار الميزة منذ شهر مايو/ أيار، ولم يتم تحديد موعد نهائي لطرحها.

وكانت شركة "تويتر"، قد أعلنت إصلاح خلل أمني كان يتيح للمتسللين الدخول إلى بيانات شخصية ورسائل بعض المستخدمين على الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد".

ووأضحت شركة "تويتر" أنه من غير المعلوم إذا كان المتسللون استغلوا المشكلة الأمنية.

وأضافت الشركة أنها أجرت تحديثا للتطبيق عبر منصة "أندرويد" حتى لا تتمكن تطبيقات أخرى من الوصول إلى بياناته.

وتمكن متسللون من الدخول للنظام الداخلي لشركة التواصل الاجتماعي لقرصنة بعض حسابات مستخدمين معروفين.

وكان من الضحايا مشاهير مثل المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن والنجمة كيم كارداشيان، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والملياردير إيلون ماسك.