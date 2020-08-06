مايا دياب تحذف التغريدة المثيرة للجدل عن محمد بن سلمان

حذفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، تغريدة عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إثر انفجار مرفأ بيروت، بعدما أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في تغريدة مايا دياب المحذوفة: "أريد رجلا واحدا، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مطلوب الحضور، والأمر بإنهائهم، إنهاء هؤلاء الحثالة"، حسب قناة "الجديد" اللبنانية.

وأثارت تغريدة مايا دياب موجة من ردود الفعل المتباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد بعضهم أن الأمر شأن داخلي ولا يجب أن يكون هناك أي تدخل خارجي، فيما أيد آخرون مناشدتها، مشيرين إلى "الفساد" الذي طال البلد.

الجميله جدا مايا دياب :

نحن نريد رجلا واحد مثل صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان يحكمنا ويأمر بأنهائهم انهاء هؤلاء الحثاله الذين خلو لبنان مستنقع للوحوش الهاربه الذين لايمثلون الشعب الطيب لبنان 🇱🇧 pic.twitter.com/x2qEYhA8e4 — 🍓 (@1angellana) August 5, 2020

كنا معجب بك لكن بعد هذه التغريدة سحبت اعجابي بك. — Achemrah younès (@Achemrahyouns) August 5, 2020

مايا دياب تستنجد في محمد بن سلمان لأنقاذ لبنان😂😂😂😂 — الأناضولي (@RD_Anatoliy) August 5, 2020

من ناحية أخرى، عبرت مايا دياب، اليوم الخميس، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" عن حزنها لما وقع ونشرت صورة تصف الخراب الواقع ببيروت وكتبت معلقة: "أنا متت.. آه هيدا هو الموت! كنّا نتسأل كيف شكل الموت وشو بيصير بعد الموت وقدّي بخوّف الموت.. وفجأة كتشفت الموت.. لبناني فقدَ بيروته، فقد قلبه ووجدانه وناسه الحلوة الطيبة الأبيّة، ما بقى تندهوا لبيروت تتقوم، راحت هالمرّة غير كل مرّة، قلوب العالم علينا ودموعهم وحزنهم.. لم أرَ حزناً مثله،كيف؟؟ كيف؟؟".

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، أن حسان دياب عن أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.

من جانبه، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.