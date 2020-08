مايا دياب تحذف التغريدة المثيرة للجدل عن محمد بن سلمان

View this post on Instagram

أنا متت..آه هيدا هو الموت!!!كنّا نتسأل كيف شكل الموت وشو بيصير بعد الموت وقدّي بخوّف الموت..وفجأة كتشفت الموت..لبناني فقدَ بيروته،فقد قلبه ووجدانه وناسه الحلوة الطيبة الأبيّة،ما بقى تندهوا لبيروت تتقوم،راحت هالمرّة غير كل مرّة،قلوب العالم علينا ودموعهم وحزنهم..لم أرَ حزناً مثله،كيف؟؟كيف؟؟ #بيروت_أم_الدنيا #بيروشيما #لبنان