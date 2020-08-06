مايا دياب تحذف التغريدة المثيرة للجدل عن محمد بن سلمان

وجاء في تغريدة مايا دياب المحذوفة: "أريد رجلا واحدا، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مطلوب الحضور، والأمر بإنهائهم، إنهاء هؤلاء الحثالة"، حسب قناة "الجديد" اللبنانية.
وأثارت تغريدة مايا دياب موجة من ردود الفعل المتباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد بعضهم أن الأمر شأن داخلي ولا يجب أن يكون هناك أي تدخل خارجي، فيما أيد آخرون مناشدتها، مشيرين إلى "الفساد" الذي طال البلد.
الجميله جدا مايا دياب :— 🍓 (@1angellana) August 5, 2020
نحن نريد رجلا واحد مثل صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان يحكمنا ويأمر بأنهائهم انهاء هؤلاء الحثاله الذين خلو لبنان مستنقع للوحوش الهاربه الذين لايمثلون الشعب الطيب لبنان 🇱🇧 pic.twitter.com/x2qEYhA8e4
كنا معجب بك لكن بعد هذه التغريدة سحبت اعجابي بك.— Achemrah younès (@Achemrahyouns) August 5, 2020
مايا دياب تستنجد في محمد بن سلمان لأنقاذ لبنان😂😂😂😂— الأناضولي (@RD_Anatoliy) August 5, 2020
من ناحية أخرى، عبرت مايا دياب، اليوم الخميس، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" عن حزنها لما وقع ونشرت صورة تصف الخراب الواقع ببيروت وكتبت معلقة: "أنا متت.. آه هيدا هو الموت! كنّا نتسأل كيف شكل الموت وشو بيصير بعد الموت وقدّي بخوّف الموت.. وفجأة كتشفت الموت.. لبناني فقدَ بيروته، فقد قلبه ووجدانه وناسه الحلوة الطيبة الأبيّة، ما بقى تندهوا لبيروت تتقوم، راحت هالمرّة غير كل مرّة، قلوب العالم علينا ودموعهم وحزنهم.. لم أرَ حزناً مثله،كيف؟؟ كيف؟؟".
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أنا متت..آه هيدا هو الموت!!!كنّا نتسأل كيف شكل الموت وشو بيصير بعد الموت وقدّي بخوّف الموت..وفجأة كتشفت الموت..لبناني فقدَ بيروته،فقد قلبه ووجدانه وناسه الحلوة الطيبة الأبيّة،ما بقى تندهوا لبيروت تتقوم،راحت هالمرّة غير كل مرّة،قلوب العالم علينا ودموعهم وحزنهم..لم أرَ حزناً مثله،كيف؟؟كيف؟؟ #بيروت_أم_الدنيا #بيروشيما #لبنان
وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، أن حسان دياب عن أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.
من جانبه، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.
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