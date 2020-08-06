الفنانة السورية أمل عرفة ترد على اتهامها بادعاء إصابتها بكورونا من أجل الشهرة

ردت الفنانة السورية أمل عرفة، على الاتهامات الموجهة لها بادعاء إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد من أجل الشهرة، وذلك بعدما اتضح أنها مصابة بإنفلونزا عادية.

وأكدت أنها لم تتسرع أبدا بإعلان إصابتها، كاشفة أنها حملت أعراض "كورونا" مدة لا تقل عن أسبوعين، وهو ما جعل كل الأطباء يرجحون إصابتها بالوباء العالمي، بحسب موقع "العربية".

وتعليقا منها على الاتهامات الموجهة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تفتعل المرض بغرض الشهرة، قالت إن "ما يتداول عبر السوشيال ميديا لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد، وأن هذا العالم هو عالم جديد علينا وكثيرون لا يعرفون التعامل معه حتى اليوم"، بحسب تعبيرها.

وأوضحت الممثلة السورية أن فيروس "كورونا" هو فيروس مستجد، وأن البلاد المتقدمة وقفت محتارة أمام أعراضه، وأن أعراض الإنفلونزا العادية أصبحت تحبط حتى الطب هذه الأيام، لأن الوباء مرض غير معروف الهوية ويراوغ في أحيان كثيرة، بحسب رأيها.

كما كشفت أن قرارها بالإعلان جاء بقناعة شخصية بأن عليها دور بتوعية الناس كي يكسروا حاجز الخوف من فكرة الإصابة بالمرض والإعلان عنه، وألا يخجلوا أو يخافوا من البوح بالأمر، بل على العكس، نشر الوعي والخبرة كي تمر هذه المحنة بسلام.

ولفتت أمل عرفة إلى أنها تهتم فقط بما ينشر عبر صفحاتها الخاصة الرسمية على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام"، مشددة على أن أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "شارع شيكاغو" يحقق نجاحا كبيرا منذ بدء عرضه قبل أيام وحتى اليوم، وهي ليست بحاجة لافتعال أكاذيب للوصول إلى الناس أو استثمرار مرضها للشهرة.

​وكشفت أمل عرفة، الاثنين، إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، وطمأنت جمهورها ومحبيها بأنها قوية وستتعافى لتتابع التصوير.

ويعرض لأمل عرفه حاليا مسلسل "شارع شيكاغو" حصريا عبر شبكة "إو إس إن" المشفرة، ويشارك في بطولته كل من دريد لحام وعباس النوري وسلاف فواخرجي وشكران ومرتجى.