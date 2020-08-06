قرار قضائي جديد بشأن قضية محمد رمضان والطيار الموقوف

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، قرارا جديدا بشأن قضية الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان المصري، محمد رمضان بتعويض قدره 25 مليون جنيه.

وقررت المحكمة تأجيل الدعوى رقم 119 لسنة 2020 حتى جلسة 5 سبتمبر/ أيلول المقبل، وإحالة القضية إلى لجنة ثلاثية من مكتب خبراء المحكمة، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأقام محامى الطيار أشرف أبو اليسر، دعوى قضائية ضد محمد رمضان، بعد نشر الأخير فيديوهات تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة موكله الطيار، وأنه أدعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، بحسب رواية مقدم البلاغ.

كما أقام دعوى قضائية ثانية طلب فيها تعويضه بمبلغ 25 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان وهو على متن الطائرة التي كان يقودها الطيار، وقال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، ونظرتها المحكمة في عدة جلسات، وقررت حجزها للحكم بجلسة 6 أغسطس الجاري، مع دعوى مدنية.

وأصدرت محكمة جنح الدقي، في يوليو/ تموز حكما بحبس محمد رمضان، سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر.

وكان الطيار الموقوف أشرف أبواليسر، قال إنه سيتقدم بالتماس إلى سلطة الطيران المدنى، لإعادة النظر في عقوبة إيقافه من الخدمة بعد سماحه للفنان محمد رمضان بالتصوير في قمرة قيادة الطائرة.

وعقب صدور قرار فصله، عبر الكابتن أشرف أبو اليسر عن استيائه وخرج للحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه ظل مدة يحاول التواصل مع الفنان محمد رمضان ومستشاره القانوني لكن دون جدوى.