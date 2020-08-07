سيرين عبد النور تعلق على استقالة سفيرة لبنان في الأردن... فيديو

علقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، على موقف سفيرة لبنان في الأردن، ترايسي شمعون، والتي تقدمت باستقالتها احتجاجا على أداء الحكومة في لبنان.

ونشرت سيرين، عبر حسابها بـ"تويتر" فيديو لمقابلة السفيرة على إحدى القنوات اللبنانية، وعلقت: "فخورين فيكي سفيرة لبنان بالأردن.. ترايسي شمعون قدمت استقالتها".

فخورين فيكي سفيرة لبنان بالاردن #ترايسي_شمعون قدمت استقالتها 🇱🇧 pic.twitter.com/FbJRKLULyJ — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) August 6, 2020

وأعلنت السفيرة اللبنانية في الأردن تريسي شمعون، مساء الخميس، استقالتها من منصبها، خلال برنامج حواري على الهواء في بيروت.

جاءت استقالة السفيرة اللبنانية، احتجاجا على ما وصفته بالإهمال في الإدارة في بلدها لبنان، بعد "كارثة" انفجار مرفأ بيروت، قبل يومين، فيما قالت إنها لم تعد تحتمل هذا الوضع.

وكانت سفيرة لبنان لدى الأردن، تريسي شمعون، قد غادرت الأردن صباح الخميس إلى بيروت، برفقة البعثة الطبية العسكرية الأردنية، والتي أرسلت مستشفى ميدانيا عسكريا لتقديم الخدمات العلاجية والطبية لمصابي الانفجار.

جاءت الاستقالة عبر تلفزيون "mtv" اللبناني على الهواء مباشرة، وقالت السفيرة اللبنانية، إنها "جئت لأعلن استقالتي كسفيرة للبنان في الأردن"، لتوضح ردا على استفسار مقدم البرنامج بأنه احتجاج على ما وصفته "بالإهمال في الإدارة، والسرقة، والكذب".

وأضافت شمعون: "مافي شي ماشي في هالبلد أنا كسفيرة وموظفة دولة، لم أعد أحتمل هذا الوضع ولم أعد أتحمّل الألم اللي عم شوفه بعيون العالم. وبعتقد أن هذا الانفجار وهذه المجزرة وهذه الكارثة فعلا أنها جرس بألا نرحم أحد"، وأنه "كلّن لازم يروحوا من كانوا سابقين والحاليين".