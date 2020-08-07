ثروة مؤسس "فيسبوك" تسجل رقما قياسيا

وجاء في منشور لوكالة "بلومبورغ" الأمريكية، اليوم الخميس: "تجاوز صافي ثروة مارك زوكربيرغ 100 مليار دولار للمرة الأولى".

وزادت ثروة الشاب 22 مليار دولار لهذا العام، في حين سجل العام الماضي زيادة قدرها 22.7 مليار دولار.

وفي مطلع العام الحالي، ذكرت وكالة "بلومبرغ" تراجع ثروة زوكربيرغ نحو 4 مليارات دولار لتصل إلى 81 مليار دولار.

ولمن لا يعلم أيضا، فإن يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2015، أعلن مارك زوكربيرغ وزوجته بريسيلا تشان تخليهما عن 99% من ثروتهما بعد أن رزقا ببنت أسمياها ماكس.

ويعرف عن زوكربيرغ تحدياته الشخصية منذ العام 2009، حيث قام بارتداء ربطة العنق طوال العام وربطها من جديد كل يوم. وفي العام 2010، تعلم لغة الماندرين الصينية. أما في العام 2011، فقرر مؤسس "فيسبوك" الشاب أن يأكل لحوم الحيوانات التي يقوم بذبحها فقط، حيث قام في إحدى المرات بقتل إحدى معزاته بسلاح ليزر ثم بالسكين ليعدّ لمؤسس موقع "تويتر"، جاك دورسي، وجبة عشاء.