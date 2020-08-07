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    لخسارة 12 كغم في الشهر... اتبعوا ريجيم الكيوي والأناناس

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    الكيوي​ و​الأناناس​ من الفاكهة الاستوائية الغنية بالعديد من العناصر الطبيعية الضرورية لصحة ​الجسم​، فهي تعتبر مصدراً للكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة، بالإضافة إلى قدرتهما على المساعدة في عملية إنقاص الوزن.

    بحسب موقع "الفن"، فإن تناول عصير الكيوي والأناناس يومياً ولمدة 15 يوماً، مع ضرورة الالتزام بالتمارين الرياضية والنظام الغذائي المتوازن، والذي لا تزيد سعراته الحرارية اليومية عن 1000 سعرة حرارية، يُساعد على خسارة نحو 10 كيلوغرامات من الوزن، خلال شهر واحد فقط.

    فوائد الأناناس والكيوي

    سوبر ماركت
    © AP Photo / Andy Wong
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    1- يحتوي مشروب الأناناس والكيوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، التي تُقدّر قيمتها ما بين 15-20% من الاحتياج اليومي للجسم، والتي بدورها تزيد من الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلص عدد الوجبات المتناولة يوميا.

    2- يوفر الطاقة اللازمة للقيام بالتمارين الرياضية، أو ممارسة الأعمال اليومية، وهذا بفضل محتواه من الكربوهيدرات النافعة، التي تُقلل من الشعور بالتعب والخمول.

    3- يحسن صحة ​القلب​ و​الشرايين​؛ وذلك من خلال قدرته على تقليل نسبة الكولسترول في الدم.

    4- يحتوي على نسبة عالية من ​البوتاسيوم​ الذي يعتبر عنصرا أساسيا في تخفيض مستوى ضغط الدم، والذي يرتبط عادة بزيادة الوزن.

    5- يحسن عملية الهضم، ويَزيد من معدل امتصاص الجسم للعناصر الغذائية، مما يزيد من معدل الهضم، وزيادة التمثيل الغذائي الذي يُساعد بدوره في الريجيم وتخسيس الجسم.

    6- يزيد مناعة الجسم، وذلك لما يحتويه من المركبات التي تزيد مناعة الجسم، كفيتامين ج، و​مضادات الأكسدة​ التي تزيد من معدلات الحرق في الجسم.

    وجبات سريعة
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    7- يساعد على ​إنقاص الوزن​ بمعدل يترواح من 10 إلى 12 كيلوغراما في الشهر، إذا ما استُبدل بوجبة العشاء على مدار شهر كامل، مع ممارسة ​الرياضة​ الهوائية كالمشي، أو السباحة، أو ركوب الدراجة الهوائية، وغيرها.

    نصائح

    - عندما تشعر بالحاجة إلى تناول شيء حلو أو مقلي، يمكنك تناول الكيوي.

    - يُسمح لك بتناول أي عدد من هذه الفاكهة لأنها تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية.

    - يجب أن تشرب 10 أكواب من الماء يوميا.

    - تجنب الوجبات غير الصحية مثل الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة والصودا والكحول.

    ملحوظة

    هذه المعلومات لا تتناول الظروف الفردية ولذلك فإنها ليس بديلاً عن المشورة أو المساعدة الطبية ولا ينبغي الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات من أي نوع.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار المنوعات, طرق إنقاص الوزن, إنقاص الوزن, أناناس, تقشير الكيوي, ريجيم
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