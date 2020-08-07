سائح يدمر أصابع أقدام منحوتة "لا تقدر بثمن" من أجل صورة... فيديو

تسببت محاولة سائح التقاط صورة تذكارية بجانب إحدى المنحوتات الأثرية في إيطاليا، بحدوث أضرار بالغة في أصابع التحفة الفنية الثمينة.

جلس سائح نمساوي، بجانب قدمي التحفة الفنية، ما تسبب بحدوث تلف بالغ "غير مقصود" في أصابعها عند نهوضه بعد التقاط الصورة.

وغادر السائح المتحف بعد انتهاء جولته من دون أن يبلغ السلطات عن الحادثة، لكنه عاد ليسلم نفسه على الفور بعد مشاهدة مقطع الفيديو على وسائل الإعلام.

ويلاحظ في الفيديو، نهوض السائح والتفاته إلى التحفة، ومشاهدته الضرر الذي تسبب به، لكنه تابع جولته غير آبه، بحسب موقع "tmz".

يشار إلى أن التمثال المتضرر من التحف الفنية الشهيرة للفنان الإيطالي أنطونيو كانوفا، وهو نموذج من الجص الأصلي تم تصميمه عام 1801، كنسخة مطابقة للمنحوتة الأصلية المصنوعة من الرخام المتواجدة في معرض "بورغيزي" بروما.

وقع الحادث الأسبوع الماضي في متحف "Gypsotheca Antonio Canova" في شمال إيطاليا، ويظهر مقطع فيديو السائح وهو يقف لاكتشاف الضرر قبل أن يخرج.

A #tourist has broken the toes off a plaster cast work by neoclassical sculptor Antonio #Canova - the model for the Paolina Borghese masterpiece at Galleria Borghese in #Rome - after sitting on it to take a selfie. The tourist fled before being caught. https://t.co/UJtKWkZujI pic.twitter.com/w8RSWBwCAN — Wanted in Rome (@wantedinrome) August 1, 2020

وتعقبت الشرطة الإيطالية السائح، بعد مراجعة البيانات التي يسجلها جميع السياح عند دخولهم، حيث تؤخذ جميع بيانات السياح الوافدين إلى المتاحف، بهدف تعقب المصابين لاحقا، للحد من انتشار الفيروس في البلاد.