فيسبوك تقرر مد عمل موظفيها من المنزل حتى منتصف 2021

قررت شركة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إطالة فترة العمل من المنزل لموظفيها حتى منتصف العام المقبل نتيجة وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت متحدثة باسم "فيسبوك" لوكالة "رويترز" إنه "بناء على إرشادات من خبراء الصحة والحكومة، فضلاً عن القرارات المستمدة من مناقشاتنا الداخلية حول هذه الأمور، سنسمح للموظفين بمواصلة العمل التطوعي من المنزل حتى يوليو/ تموز 2021"، بحسب موقع "تيكرانش".

كما أضافت فيسبوك أنها ستوفر للموظفين 1000 دولار إضافية لكي ينفقوها على "احتياجات المكتب المنزلي".

ورفضت المتحدثة باسم "فيسبوك" الإجابة عن تساؤل حول ما إذا كانت الشركة ستقدم لموظفيها خيار العمل عن بُعد بشكل دائم.

يشار إلى أنه في أواخر شهر يوليو/ تموز، مددت شركة "غوغل" الأمريكية العمل من المنزل بالنسبة لموظفيها حتى نهاية يونيو/ حزيران 2021.

وفي أواخر شهر/ يوليو، أعلنت شركة "أبل" أن موظفيها لن يعودوا إلى المكاتب حتى أوائل عام 2021 على الأقل، محذرة من أن أي عودة إلى المكاتب ستعتمد على توافر لقاح فعال أو علاجات ناجحة متاحة.

وكان مؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، قد صرح في وقت سابق إنه من المتوقع أن تعمل نصف الشركة عن بُعد بشكل كامل على مدار العقد المقبل، ولكنه نبّه في الوقت ذاته من أن أنواعا معينة من الوظائف لن تكون مؤهلة للعمل عن بُعد، مثل أولئك الذين يعملون في أقسام تطوير الأجهزة ومراكز البيانات والتوظيف والشراكات.