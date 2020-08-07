دنيا سمير غانم تشعل تويتر بانضمامها إلى نادي يوفنتوس

انضم اسم الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، إلى قائمة الموضوعات الأكثر تداولا بين مستخدمي موقع "تويتر" في مصر، اليوم الجمعة، بعدما أثارت حيرتهم بأنباء حول انضمامها إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

وتداول مستخدمو "تويتر" صورة لفتاة تشبه الممثلة المصرية نشرها الحساب الرسمي لنادي "يوفنتوس"، وزعموا معها انتقال الفنانة الشهيرة إلى صفوف النادي الشهير المنضم إليه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

لكن أوضح عدد من المستخدمين أن الصورة المتداولة للاعبة سارة جاما، قائدة الفريق للسيدات وقائدة المنتخب الإيطالي للسيدات.

سارة جاما شبيهة دنيا سمير غانم

ناس كتير شافت الصورة دي على صفحة نادي (يوڤنتوس) الايطالي، وافتكرت ان (دنيا سمير غانم) وقّعت للنادي على سبيل الدعاية للتيشيرت الجديد... لكن دي في الحقيقة هي (سارة جاما) قائدة الفريق للسيدات، وقائدة المنتخب الإيطالي للسيداتhttps://t.co/8CULEo6Rn0 pic.twitter.com/YR9oB6ZiJu — عزة محمود Azza Mahmoud ✪ (@HamasatElhayat) August 7, 2020

وشعر العديد من مستخدمي "تويتر" بربكة بعد مشاهدتهم الصورة بسبب وجود شبه كبير في الملامح بين جاما ودنيا سمير غانم.

هي دنيا سمير غانم مضت لليوفي؟ pic.twitter.com/ZohOunWfHd — This also shall pass (@Noopeland) August 7, 2020

إتمام صفقة انتقال دنيا سمير غانم فى فيلم الفرح ل #يوفينتوس 😅 pic.twitter.com/HYmwM1II7G — Khaled elhadad الاكونت الجديد (@elhadad_cfc) August 7, 2020

​من ناحية أخرى، استأنفت دنيا سمير غانم تصوير مشاهدها في فيلم "تسليم أهالى" بعد عيد الأضحى مباشرة، الذي يشاركها بطولته هشام ماجد ولوسي، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

ويشهد الفيلم على عودة دنيا سمير غانم لشاشة السينما بعد غياب 3 سنوات، منذ بطولتها في فيلم "لف ودوران" مع الفنان أحمد حلمي.

وكان آخر عمل فني لدنيا سمير غانم مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذي عرض في رمضان 2019.