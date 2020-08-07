لفتة إنسانية لضحايا بيروت من أحمد عز في نهاية عرض مسرحيته "علاء الدين"

اتشح أحمد عز بعلم لبنان أثناء وقوفه على المسرح في نهاية العرض المسرحي، كما طلب من الجمهور الحاضر الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الحادث، كما يوضح المقطع المصور الذي شاركه مخرج العمل، مجدي الهواري، عبر حسابه على موقع "إنستغرام".
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باسم كل #الفن_المصري بنحبك يا #لبنان 🇱🇧 #انفجار_بيروت #انفجار_المرفأ #علاء_الدين #cairoshow
يقدم أحمد عز مسرحيته "علاء الدين" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وهي من إنتاج "كايرو شو"، ويشارك في بطولتها تارا عماد وسامي مغاوري ومحمد ثروت.
وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ والمناطق المجاورة؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، الحداد لمدة ثلاثة أيام، كما أعلن بيروت مدينة منكوبة.
ووفقا للسلطات المحلية الانفجار نجم عن تفجير 2700 طن من نترات الأمونيوم المخزنة في المستودع، التي تمت مصادرتها عام 2014 من ناقلة السوائب الجافة "روسوس" المسجلة في مولدوفا، التي تضررت أثناء الرحلة في طريقها إلى أفريقيا.
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