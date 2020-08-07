لفتة إنسانية لضحايا بيروت من أحمد عز في نهاية عرض مسرحيته "علاء الدين"

صدرت من الفنان المصري أحمد عز، لفتة إنسانية تجاه ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في ختام عرض مسرحيته "علاء الدين"، أمس الخميس.

اتشح أحمد عز بعلم لبنان أثناء وقوفه على المسرح في نهاية العرض المسرحي، كما طلب من الجمهور الحاضر الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الحادث، كما يوضح المقطع المصور الذي شاركه مخرج العمل، مجدي الهواري، عبر حسابه على موقع "إنستغرام".

يقدم أحمد عز مسرحيته "علاء الدين" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وهي من إنتاج "كايرو شو"، ويشارك في بطولتها تارا عماد وسامي مغاوري ومحمد ثروت.

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى مصرع أكثر من 135 شخصا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين، ولا يزال العديد في عداد المفقودين.

وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ والمناطق المجاورة؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، الحداد لمدة ثلاثة أيام، كما أعلن بيروت مدينة منكوبة.

ووفقا للسلطات المحلية الانفجار نجم عن تفجير 2700 طن من نترات الأمونيوم المخزنة في المستودع، التي تمت مصادرتها عام 2014 من ناقلة السوائب الجافة "روسوس" المسجلة في مولدوفا، التي تضررت أثناء الرحلة في طريقها إلى أفريقيا.