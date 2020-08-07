شاروخان ينعى ضحايا الطائرة الهندية

نعى نجم بوليوود، شاروخان، ضحايا الطائرة الهندية، التي تحطمت، اليوم الجمعة، على المدرج في مطار كاليكوت الدولي في الهند.

وكتب شاروخان عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: " قلبي مع الركاب وأفراد الطاقم على متن رحلة "إير إنديا". خالص التعازي لأسر الضحايا الذين فقدوا أحبائهم. أفكارنا وصلواتنا".

وانشطرت طائرة تابعة لشركة طيران "إير إنديا إكسبرس" إلى نصفين بعد هبوطها في مطار كاليكوت في الهند.

قال موقع "أفييشن نيوز" إن الطائرة كانت قادمة من دبي وهبطت بالفعل على المدرج ثم تحطمت بعد هبوطها في مطار كاليكوت الدولي في الهند.

ونقلت رويترز عن مسؤول بالشرطة قوله بأن هناك أنباء عن وفاة شخصين وإصابة 35 في حادث طائرة "إير إنديا إكسبريس".

من جانبه، أكد متحدث باسم شركة "إير إنديا" للطيران وقنوات تلفزيونية إن طائرة تابعة للشركة كانت تقل 191 راكبا تحطمت في مدينة كاليكوت بجنوب الهند اليوم الجمعة وإن هناك أنباء عن وفاة اثنين وإصابة أكثر من 30.

وقال المتحدث إن الطائرة كانت قادمة من دبي وإنها تجاوزت المدرج لدى هبوطها، وذكرت شبكات تلفزيون محلية أن جسم الطائرة انشطر إلى نصفين.