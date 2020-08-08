تساقط الصخور من قمم جبل في السعودية يسحق سيارة.. فيديو

تساقطت صخور عملاقة من قمم جبل الجذم في جبال العبادل بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان، وتسببت في تحطيم مركبة كانت متوقفة على جانب الطريق.

وبحسب صحيفة "سبق"، قالت مصادر إن الحادث التي تعرضت له المركبة لم تسفر عن أي إصابات.

وإغلق طريق جبل الجذم، وتم احتجاز السكان وسط مطالبات بسرعة فتح الطرق.

يذكر أن أهالي جبل الجذم يناشدون دوما من أجل تهيئة بعض الطرق وصيانتها نظرا لما تسببه لهم من متاعب.

وأشار سكان العبادل إلى أن الطريق المؤدي إلى المركز الصحي مقطوع وسط مطالبات بتعجيل صيانته.