أغرب قضية احتيال.. مراهقة تبيع روحها للشيطان مقابل 1300 دولار

ألقت الشرطة في مدينة فلاديفوستوك الروسية القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما، بتهمة الاحتيال على فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، متسببا في خسارتها ما يعادل 1300 دولار.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الشؤون الداخلية في إقليم بريمورسك الروسي إن الشاب المخادع يصف نفسه بأنه "وسيط بين البشر والشيطان"، وكان يعد بتحقيق الأمنيات.

المراهقة الضحية التقت بالشاب الذي كان يدرس معها في نفس المدرسة، والذي أكد لها أنه مغرم بالسحر ويتقن قراءة الطالع بواسطة أوراق اللعب، ويقرأ أفكار الآخرين ويستطيع إلحاق الضرر بهم.

وأوضحت الشرطة أن الشاب عرض على الفتاة المساعدة في "بيع روحها للشيطان" مقابل 93 ألف روبل (نحو 1300 دولار).

ووعد الشاب ضحيته بتحقيق ثلاث أمنيات، مؤكدا لها أن من ينضم إلى الشيطان عليه ألا يرتدي المصوغات وأنها يجب أن تتخلى عنها لتوفر له المال.

وقبضت الشرطة على الجاني الذي اعترف بجريمته، ووجهت إليه تهمة الاحتيال وإلحاق ضرر فادح بالغير، ويواجه الآن عقوبة قد تصل إلى السجن خمس سنوات.