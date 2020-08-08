"نتفليكس" تنشر الصور الأولى من مسلسل "ما وراء الطبيعة"

نشر الحساب الرسمي العربي لشبكة "نيتفليكس"، الصور الأولى من مسلسل "ما وراء الطبيعة" المأخوذ من سلسلة روايات تحمل نفس الاسم من تأليف الروائي الراحل أحمد خالد توفيق.

وغرد الحساب "أصلع كحوض لأسماك الزينة.. نحيل كالقلم الرصاص".

وتابع الحساب "نقدم لكم من بعد انتظار الصور الأولى لدكتور رفعت إسماعيل في الأربعينيات من عمره (أحمد أمين) وحبيبته ماجي ماكيلوب (رزان جمال) من أول مسلسل مصري من أعمال نتفليكس الأصلية، ما وراء الطبيعة، والذي سيعرض في خريف 2020".

وأضاف الحساب "الرؤية الفنية والمعالجة الدرامية تأتي من عمرو سلامة للمسلسل المرتقب والمستوحى من سلسلة روايات ما وراء الطبيعة للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق".

وتستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأسا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته.

أصلع كحوض لأسماك الزينة...نحيل كالقلم الرصاص.



نقدم لكم من بعد انتظار الصور الأولى ل د. رفعت إسماعيل في الأربعينيات من عمره (أحمد أمين) وحبيبته ماجي ماكيلوب (رزان جمّال) من أول مسلسل مصري من أعمال نتفليكس الأصلية، ما وراء الطبيعة، والذي سيعرض في خريف 2020. pic.twitter.com/lqAWv0981E — Netflix MENA (@NetflixMENA) August 8, 2020

وتبدأ القصة عام ١٩٦٩ حين يدخل رفعت إسماعيل الأربعينيات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة.

ويصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة في الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" هي الأكثر مبيعا في الوطن العربي للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من 15 مليون نسخة.

يذكر أن المسلسل من إنتاج من محمد حفظي وعمرو سلامة والذي سيكون المخرج والمنتج التنفيذي، وقد تم تصوير المسلسل في مصر ليعكس التزام "نتفليكس" بصناعة محتوى مصري أصلي تستمتع به الجماهير حول العالم.