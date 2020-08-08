الكشف عن القهوة الأكثر تنشيطا للجسم

كشفت الكاتبة أولغا إغناتييفنا التي تختص في نشر مدونات عن القهوة أي نوع مشروب هو الأكثر تنشيطا للجسم.

وبحسب الخبيرة فإن قهوة نيترو هو المشروب الأفضل لهذا الهدف، ويصنع بطريقة التخمير على البارد ثم يُترك لبعض الوقت وبعدها يشبع بالنيتروجين بمساعدة المعدات المستخدمة في صناعة البيرة.

ولاحظت إغناتييفنا مذاق النيترو المميز فالنيتروجين يضيف إليه طعم كريمي وحلو واعتقدت الخبيرة أن شهرة هذا النوع من القهوة تتعلق بمظهره الذي يشبه كوبا من البيرة الغامقة.

وأشارت الكاتبة أن الجانب السلبي الوحيد للمشروب هو احتوائه على كمية كبيرة من الكافيين فمئتي ملليتر كافية لأن تنشط على الجهاز العصبي وبالطبع لم تنصح شربه عند المساء لتأثيره على النوم.

وتمنع قهوة نيترو على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز العصبي ومشاكل في القلب. ويمكن أن يسبب ارتفاع نسبة الكافيين آثارًا جانبية بما في ذلك القلق وعدم انتظام ضربات القلب والصداع وارتفاع ضغط الدم.