بعد إجرائه عملية في القلب.. الكشف عن الحالة الصحية للفنان المصري سعد الصغير

تعرض المطرب الشعبى المصري سعد الصغير لأزمة صحية منذ أيام قليلة نقل علي أثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبناء على الفحوصات والتحاليل الطبية، تم إجراء عملية له وتركيب دعامتين بالقلب.

وبعد العملية، قال الصغير في تصريحات لموقع "إرم نيوز"، إنه "شعر قبل نحو أسبوع ببعض الآلام في القلب وبناءً على ذلك نقلته أسرته إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية التي أكدت احتياجه لعملية جراحية".

سعد الصغير.. الف سلامة😔



تعرض الفنان سعد الصغير لأزمة صحية نقل علي أثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة



حيث تم تركيب له دعامتين فى القلب وعلق سعد وقال:

الحمد الله تخطيت الأزمة وعدت إلى حياتى الطبيعية فقد مرت الأزمة على خير وسبب إخفائه للخبر رغبته فى ألا يقلق أصدقائه والمقربين منه pic.twitter.com/XkLYlOJXsy — مخبرة الفنانين (@mokhbertelfn) August 7, 2020

وأضاف أنه "أجرى العملية وغادر المستشفى خلال الساعات الماضية، وأنه لم يكشف عن مرضه حينها لعدم إثارة القلق بين محيط عائلته، وأصدقائه، وجمهوره".

وأوضح الصغير أنه "يقضي فترة نقاهة داخل منزله حاليا، ونصحه الأطباء بعدم العصبية والتفكير في أمور سلبية"، مبينا أن "حالته الصحية مستقرة، وسيعود لمراجعة الطبيب خلال اليومين المقبلين للاطمئنان على صحته بشكل نهائي والعودة للعمل".

يذكر أن سعد الصغير شارك في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "ولاد إمبابة" وشاركه المسلسل الفنانون: فريدة سيف النصر، ولطفي لبيب، وريكو، وشمس، ونادر أبو الليف، ومصطفى أبو سريع، وهاني الأسمر، وغيرهم، وهو من تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول امرأة تلد 15 من الأبناء، وعندما يصيرون شبابا يبدأ صراع العائلة على الإرث.