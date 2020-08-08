الكشف عن سيارة "جبارة" سعرها 3 ملايين دولار.. فيديو

أعلنت شركة "GMA" البريطانية عن بعض مواصفات سيارة Т.50، التي يصل ثمنها إلى ثلاثة ملايين دولار أمريكي، ومن المتوقع طرحها في الأسواق خلال العام الجاري.

وبحسب الشركة، صنعت السيارة من خليط خاص من المعدن والفايبر والبلاستيك، ويبلغ وزن هيكلها نحو طن، بطول يبلغ 4 أمتار وعرض 185 سنتيمتر وارتفاع 116 سنتيمتر.

وتتميز السيارة ببابين يفتحان للأعلى، وكذلك غطاء محرك من الخلف يفتح بطريقة مشابهة وتصميم الواجهة الخلفية يظهر فيه مراوح التبريد الكبيرة.

وتم تزويد السياة بنظام ديناميكية هواء فريد من نوعه، يعتمد على انسيابية الهواء في جسم الهيكل وعلى مراوح خاصة، فيه 6 أوضاع تشغيل، وضعان أوتوماتيكيان، و4 أوضاع يتحكم بها السائق، ما يؤمن للسيارة قوة كبيرة وثبات على السرعات العالية ويساهم في التقليل من استهلاك الوقود.

وتعتمد السيارة على نظام دفع خلفي فقط، ومزودة بمحرك 12 أسطوانة بسعة 4.0 ليتر، ما يمنحها قوة تعادل 663 حصانا.