تفاصيل الحالة الصحية للفنان المصري فاروق فلوكس

كشف أحد أفراد أسرة الفنان المصري، فاروق فلوكس، عن تفاصيل حالته الصحية، بعد دخوله المستشفى، أمس الجمعة.

وأشار إلى أن فلوكس (80 عاما) خضع أمس لعملية جراحية في المرارة، بحسب موقع "إي تي بالعربي".

وتابع أن الفنان خرج من العملية بصحة جيدة، وأن حالته الصحية مستقرة، وأنه حاليا مازال في المستشفى تحت ملاحظة الأطباء.

وكان الممثل، أحمد فلوكس، شارك أمس الجمعة، صورة لوالده فاروق فلوكس، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتب معها: "الحمد لله.. تقوم وتخرج لنا بألف سلامة يا ضهرى، ربنا يحفظك ويخليك لينا".

يشار إلى أن فاروق فلوكس بدأ مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي، بمشاركته الفنان الراحل فؤاد المهندس، بطولة عدد من مسرحياته وأفلامه، منها مسرحية "سيدتي الجميلة" وفيلم "سفاح النساء"، كما شارك الفنان عادل إمام بطولة مسرحية "الواد سيد الشغال"، والفنانة نبيلة عبيد فيلم "الراقصة والسياسي".

https://t.co/F2O2uIyKz5. فاروق فلوكس يصاب بوعكة صحية وأحمد فلوكس معلقاً " تخرجنا بألف سلامة يا ضهري " — جريدة النيل اليوم - Nile Media (@NileMedia1) August 7, 2020

وكان فاروق فلوكس صرح مؤخرا لفضائية "تن تي في" المصرية أنه لم يشارك في أي عمل فني منذ 3 سنوات، بسبب قلة الأعمال الفنية المعروضة عليه.