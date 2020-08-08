بعد احتجاجات بيروت... هيفاء وهبي تتقدم بـ"طلب صغير" للحكومة اللبنانية

وجهت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، مساء اليوم السبت، رسالة إلى حكومة بلادها، تعقيبا منها على الاشتباكات الواقعة بين محتجين وأفراد من قوى الأمن اللبناني، وسط بيروت.

وغردت وهبي عبر حسابها على موقع "تويتر"، مساء اليوم السبت: "فينا نطلب طلب صغير؟ لا نريد الموت متفجرين! اتركوا ربنا يرسم قدرنا وليس أنتم! بدنا نعيش بكرامة! لبنان بيستحق يكون بخير وشعبه يكون بأمان!"

فينا نطلب طلب صغير؟ ما بدنا نموت منفجرين!

اتركوا ربنا يرسم قدرنا مش انتو!

بدنا نعيش بكرامة!

لبنان بيستحق يكون بخير وشعبه يكون بأمان!#لبنان_ينتفض — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 8, 2020

​وخرج الآلاف من اللبنانيين في تظاهرة غاضبة، وسط بيروت، تحت عنوان "يوم الحساب" و"رفع المشانق"، بعد أربعة أيام من انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عنه 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين.

وردد المحتجون "ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وطالبوا بـ "تعليق مشانق" المسؤولين عن الانفجار في الساحات قبل دفن الضحايا.

وتقول متظاهرة لوكالة "سبوتنيك"، "أحمل السلطة السياسية الفاسدة مسؤولية الانفجار، فجرونا، وقتلوا أصدقائنا، دمروا بيوتنا وأرزاقنا، فليرحلوا".

وتوترت الأجواء أمام البرلمان اللبناني بعد إلقاء بعض المحتجين الحجارة على القوى الأمنية التي ردت بدورها بالقنابل المسيلة للدموع.

بالمقابل طالبت قيادة الجيش اللبناني في تعليق لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن ​قطع الطرق​ والتعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وتستمر التحقيقات في ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​، وقد تم توقيف 19 شخصا، حتى الآن، من بينهم مدير مرفأ بيروت، حسن قريطم، ومدير عام ​الجمارك​، بدري ضاهر.