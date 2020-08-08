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    بصل أحمر وخضار

    وسط تحذيرات.. ارتفاع الإصابات بالعدوى البكتيرية الناتجة عن البصل في أمريكا

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    ارتفع عدد الإصابات بالعدوى البكتيرية الناجمة عن البصل "السالمونيلا" في الولايات المتحدة، إذ أصاب 640 شخصا من 43 ولاية.

    وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن 85 من المصابين بالعدوى على الأقل نقلوا إلى المستشفى.

    بصل مقطع
    almrsal
    إصابة مئات الأمريكيين بعدوى خطيرة بسبب البصل
    وتم الإبلاغ عن حالات الإصابة بالعدوى في العديد من الولايات الأمريكية، حيث تفشى المرض في حوالى 43 ولاية.

    وقال مركز السيطرة على الأمراض، أمس الجمعة، في بيان: "إذا كنتم لا تعرفون مصدر البصل، فلا تأكلوه أو تقدموه أو تبيعوه أو تحضروه مع أي طعام".

    كمت حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، المستهلكين، في الولايات الأمريكية من تناول البصل من شركة "طومسون الدولية"، ويشمل ذلك البصل الأحمر والأبيض والأصفر والحلو.

    ونبّه مركز السيطرة على الأمراض أنه بيع بعض البصل الذي يحتوى على بكتيريا "السالمونيلا" في المتاجر الأمريكية الشهيرة، منها "والمارت" تحت مجموعة متنوعة من الأسماء التجارية.

    كما استرجعت العديد من الشركات البصل المعدي ووجبات مصنوعة منه لحماية المستهلكين، مثل سلطة الدجاج وسلطة المكرونة والفاهيتا المقلية والبيتزا والبصل الخام المقطّع.

    وطالب مركز السيطرة على الأمراض بضرورة بالبحث داخل المنازل عن تلك المنتجات المسترجعة، والتخلص من العناصر المتضررة، محذرا "لا تتناولوا البصل أو تحاولوا طهيه أو أي طعام آخر لجعله آمنا".

    وتشمل علامات عدوى "السالمونيلا"، الإسهال والحمى وتقلصات المعدة بين 6 ساعات و6 أيام بعد التعرض للبكتيريا.

    والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض خطيرة. وفي بعض الحالات، يمكن أن تنتشر العدوى من الأمعاء إلى أجزاء أخرى من الجسم، وتتطلب العلاج داخل المستشفى.

    ويحث مركز السيطرة على الأمراض أي شخص تظهر عليه أعراض تسمم "السالمونيلا" على الاتصال بالطبيب، وتدوين الطعام الذي تناوله قبل أسبوع من مرضه، وإبلاغ إدارة الصحة بالمرض والتواصل مع المحققين الصحيين بشأن مرضهم.

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    الكلمات الدلالية:
    العدوى البكتيرية, عدوى, أمريكا, بصل
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